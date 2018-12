Diebe klauen Zigaretten

Einbruch Scheibe in der Tankstelle eingeworfen

Waldbrunn-Ellar Auf Zigaretten hatten es Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in der Steinbacher Straße in Ellar abgesehen: Die bisher unbekannten Täter schlugen die Scheibe einer dortigen Tankstelle ein und betraten durch die entstandene Öffnung den Verkaufsraum. Dort nahmen sie Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro an sich und flüchteten mit ihrer Beute unerkannt.

