Diebe knacken Autos

Kriminalität Portemonnaie und Brille geklaut

Runkel Von Donnerstag auf Freitag hatten es Diebe auf zwei Autos in Runkel abgesehen. In der Straße „Brückeberg“ und „Auf dem Klapperfeld“ schlugen sie die Autoscheiben ein. Betroffen am „Brückeberg“ war ein weißer VW Caddy, aus dem die Täter eine Geldbörse mit 150 Euro klauten. „Auf dem Klapperfeld“ hatten es die Täter auf ein Wohnmobil von Hymer abgesehen, aus dem sie eine Sonnenbrille stahlen.

Copyright © mittelhessen.de 2018