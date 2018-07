Polizei

Diebe knacken zwei Daimler

Bad Camberg-Würges Unbekannte Täter haben sich zwischen Sonntag und Montag gewaltsam Zutritt zu zwei Daimlern in der Eifelstraße in Würges verschafft. Unbemerkt näherten sich die Täter an die in der Hofeinfahrt geparkten Autos an und drangen in diese ein. Dabei entstand ein Schaden von 500 Euro. Aus den Autos stahlen sie Dokumente und Bargeld.

Copyright © mittelhessen.de 2018