Diebe nehmen Pakete mit

Hadamar-Oberweyer Eine in der Straße „Auf den Sechsmorgen“ in Hadamar-Oberweyer gelegene Lagerhalle ist am Wochenende das Ziel von Einbrechern gewesen, teilt die Polizei mit. Die unbekannten Täter begaben sich zwischen Sonntag- und Montagmorgen auf das Firmengelände, wo es ihnen zunächst gelang, ein Rolltor gewaltsam nach oben zu schieben. Im Inneren der Halle öffneten sie mehrere Pakete und entnahmen daraus unterschiedliche Gegenstände. Darüber hinaus nahmen sie mehrere Pakete mit. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

