Vereine

Diebe richten Schaden an

Weinbach/Selters In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind zwei Vereinsheime im Landkreis von bislang unbekannten Tätern heimgesucht worden: In Eisenbach sowie in Weinbach verschafften die Täter sich gewaltsam Zutritt in das Innere der Vereinsheime und durchsuchten diese. In beiden Fällen ließen die Ganoven jedoch nur geringfügige Beute mitgehen. Die Unbekannten verursachten aber einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 3500 Euro an.

Copyright © mittelhessen.de 2018