Polizei

Diebe scheitern am Ärztehaus

Waldbrunn-Lahr Zwischen Ende September und Mitte Oktober sind Einbrecher im Fussinger Weg in Lahr bei dem Versuch, in ein Ärztezentrum einzudringen, gescheitert. Wie die Polizei mitteilt, näherten sich die Täter der Gebäuderückseite und machten sich dort an einem Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes zu schaffen. Nachdem es den Tätern nicht gelang, das Fenster aufzuhebeln, ergriffen sie unerkannt die Flucht. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

