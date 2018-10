Einbruch

Diebe stehlen Geld

Limburg Von Dienstag auf Mittwoch haben Einbrecher einen Getränkemarkt in der Brunnenstraße in Lindenholzhausen heimgesucht. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam das Zufahrtstor des Marktes und machten sich im Anschluss an drei Eingangstüren des Gebäudes zu schaffen.

Copyright © mittelhessen.de 2018