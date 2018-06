Polizei

Diebe stehlen Portemonnaie

Runkel-Steeden Die Erfahrung, dass man Wertgegenstände nicht in einem geparkten Auto zurücklässt, musste eine 45-jährige Frau in der Schulstraße in Steeden machen. Autoaufbrecher nutzten hier in der Nacht zum Montag die Gelegenheit und entwendeten eine Geldbörse samt Inhalt aus einem braunen Audi. Zuvor hatten die Autoaufbrecher eine Scheibe des Wagens eingeschlagen.

