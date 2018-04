Diebe steigen aufs Dach

Merenberg Zu einem Einbruch in die Büroräume eines Betriebes ist es im Verlauf der vergangenen Tage in der Siemensstraße in Merenberg gekommen. Wie ein Firmenmitarbeiter am Dienstagmorgen feststellte, waren unbekannte Täter auf ein Vordach des Bürogebäudes geklettert und hatten ein Fenster aufgehebelt. Nachdem die Unbekannten die Büroräume betreten hatten, fielen ihnen eine Geldkassette mit mehreren Hundert Euro Bargeld darin sowie Briefmarken in die Hände. Den Tätern gelang unerkannt die Flucht. Der durch die Tat entstandene Schaden wird auf insgesamt 700 Euro geschätzt.

