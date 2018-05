Polizei

Diebe weiden einen BMW aus

Hünfelden-Dauborn In der Nacht zum Mittwoch haben Autoaufbrecher am Kastanienplatz in Dauborn Fahrzeugteile im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem geparkten BMW ausgebaut. Das teilt die Polizei mit. Abgesehen hatten es die Täter unter anderem auf das Airbag, das Lenkrad und die Scheinwerfer des grauen Kombi.

