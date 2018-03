Polizei

Diebe zapfen Kraftstoff ab

Selters-Niederselters In der Nacht zum Donnerstag hatten es Diebe in der Dauborner Straße in Niederselters auf den Kraftstoff von zwei, in der Nähe eines Bahnüberganges abgestellten, Baustellenfahrzeugen abgesehen. Das teilt die Polizei mit. Um an den Kraftstoff gelangen zu können, mussten die Täter den Tankdeckel eines Baggers gewaltsam öffnen. Im Anschluss pumpten sie das Diesel aus dem Bagger und einem Radlader ab. Den Wert des Diebesguts schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

Copyright © mittelhessen.de 2018