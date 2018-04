Diebe zapfen Sprit ab

Polizei Aus BMW verschwinden 20 Liter Treibstoff

Brechen-Niederbrechen Im Laufe des Montages haben bisher unbekannte Täter in der Bahnhofstraße in Niederbrechen mehrere Liter Benzin aus dem Tank eines geparkten BMW abgezapft. Um an die knapp 20 Liter Treibstoff gelangen zu können, brachen die Diebe den Tankdeckel des blauen BMW auf und verursachten dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Copyright © mittelhessen.de 2018