Diebe ziehen wieder ab

Polizei Einbruchsversuch in Markt in Frickhofen

Dornburg-Frickhofen In der Nacht zum Montag sind Einbrecher bei dem Versuch, in eine Bäckerei in der Limburger Straße in Frickhofen einzubrechen, gescheitert.

