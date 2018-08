Einbruch

Diebe ziehen wieder ab

Limburg Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, sind Einbrecher in der Nacht zum Dienstag bei dem Versuch, in eine Verputzerfirma im Glashüttenweg in Limburg einzubrechen, gescheitert. Die unbekannten Täter versuchten, ein Tor der Firma aufzuhebeln, bevor sie unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen.

