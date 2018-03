Konzert

Doktor Poldi ist zurück

Konzert Gründonnerstag gibt’s Rock im Kanapee

Weilburg Am Gründonnerstag, 29. März, ist der Chefarzt des Rockspitals, Dr. Poldi, zu Gast im Weilburger Kanapee, um ein Reunion-Konzert zu geben. Erwartet wird neben dem musikmedizinischen Personal alles, was in der hiesigen Musiker- und Ausgeh-Szene Rang und Namen hat.

