Drei Plattfüße in Weyer

Polizei Reifen in der Hohlstraße zerstochen

Villmar-Weyer Gleich an zwei geparkten Autos sind in der Nacht zum Dienstag insgesamt drei Reifen mutmaßlich durch einen Stich mit einem Messer in Weyer beschädigt worden.

