Konzert

Duo spielt im Ententeich

Konzert Paul Batto jr. und Ondra Kriz auf der Bühne

Weilburg Am Freitag, 12. Oktober, beginnt um 20 Uhr im Café Ententeich in der Marktstraße 5 in Weilburg ein Konzert. Paul Batto jr. und Ondra Kriz erobern die Bühne.

