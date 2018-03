Fitness

Durch Lichtertal wandern

Weilburg Der Westerwaldverein Weilburg wandert am Mittwoch, 21. März, durch das Lichtertal in Weilmünster. Treffpunkt für die Tour ist um 11.15 Uhr am Bahnhof in Weilburg. Um 11.20 Uhr fährt die Gruppe dann mit den Autos auf den Rewe-Parkplatz nach Weilmünster. Um 12 Uhr beginnt die Wanderung. Kurzwanderer wandern um Weilmünster.

