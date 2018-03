Ein Exhibitionist fährt im Linienbus

Polizei Junge Frau wird von ihm belästigt

Weilburg/Weilmünster Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, hat sich ein bisher unbekannter Mann am Samstagabend in einem Linienbus zwischen Weilburg und Weilmünster einer 18-jährigen Insassin gegenüber in schamverletzender Weise gezeigt.

