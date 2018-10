Einbrechen kommen durchs vordere Fenster

Polizei Bargeld und Festplattenrekorder gestohlen

Limburg-Lindenholzhausen In der Nacht zum Mittwoch hatten es Einbrecher auf ein Bürogebäude in der Brunnenstraße in Lindenholzhausen abgesehen. Die Täter versuchten zunächst, ein Fenster hinten aufzuhebeln. Nachdem ihnen dies nicht gelang, machten sie sich an einem Fenster an der Vorderseite zu schaffen und öffneten dieses gewaltsam. Aus dem Gebäude entwendeten die Einbrecher dann Bargeld und einen Festplattenrekorder im Wert von mehreren Hundert Euro.

