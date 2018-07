Polizei

Einbrecher entkommen

Hadamar Bisher unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Apotheke in Hadamar eingebrochen. Laut Polizei ereignete sich der Einbruch in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 18.30 Uhr und 17.20 Uhr. Die Täter haben in dem Gebäude, das sich am Franziskanerplatz befindet, eine Scheibe eingeschlagen und Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Täter entkamen mit Diebesgut von etwa 1000 Euro und hinterließen einen Schaden von circa 3000 Euro.

