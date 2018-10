Einbrecher erbeutet Geld

Polizei Gesundheitszentrum durchsucht

Hadamar In der Nacht zum Donnerstag ist das Gesundheitszentrum in der Franz-Gensler-Straße in Hadamar von Einbrechern heimgesucht worden. Die Täter verschafften sich nach Angaben der Polizei auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Flur des Gesundheitszentrums. Anschließend hebelten sie mehrere Zwischentüren auf und entwendeten aus den Räumen einen Umschlag mit Bargeld sowie die in einer Kaffeekasse befindlichen Ersparnisse.

