Polizei

Einbrecher in der Apotheke

Villmar-Aumenau Auf eine Apotheke hatten es Einbrecher über Himmelfahrt in der Lahnstraße in Aumenau abgesehen. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich durch eine Tür gewaltsam Zutritt zu der Apotheke und entwendeten aus dieser Bargeld und Medikamente in Höhe von mehreren Hundert Euro.

