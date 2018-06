Über Leiter

Einbrecher in der Drogerie

Dornburg-Frickhofen In der Nacht zum Mittwoch ist in der Langendernbacher Straße in Frickhofen eine Drogerie von Einbrechern heimgesucht worden. Die unbekannten Täter bestiegen eine Notleiter auf der Rückseite des Gebäudes und öffneten gewaltsam ein vergittertes Fenster. Die Beute ist noch unbekannt.

Copyright © mittelhessen.de 2018