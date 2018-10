Einbrecher reißen Tresor aus der Wand

Polizei In der Beethovenstraße in Frickhofen

Dornburg-Frickhofen Einen Tresor haben Einbrecher am Wochenende in der Beethovenstraße in Frickhofen gestohlen. Die bisher unbekannten Täter hebelten ein Fenster der Gebäuderückseite auf und betraten durch dieses das Wohnhaus.

