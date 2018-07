Kriminalität

Einbrecher richten viel Schaden an

Hadamar-Oberzeuzheim Einbrecher sind am Samstag in ein Haus in Oberzeuzheim eingestiegen. Dabei verursachten die Täter erheblichen Sachschaden. Der Hauseigentümer ist noch im Urlaub.

