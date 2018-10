Einbrecher scheitern auf der ganzen Linie

Polizei In Lützendorf geht der Coup schief

Weilmünster-Lützendorf In der Nacht zum Dienstag haben Einbrecher in der Schiefergrube in Lützendorf vergeblich versucht, in eine Dachdeckerfirma einzudringen.

