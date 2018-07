Polizei

Einbrecher scheitern

Polizei Sie wollten ein Vereinsheim knacken

DRIEDORF Einbrecher haben zwischen dem 11. Juli und vergangenem Sonntag vergeblich versucht, in das Vereinsheim des MGV „Germania“ am Wallgraben in Driedorf einzusteigen. Sie ließen dabei einen Schaden von rund 300 Euro zurück.

Copyright © mittelhessen.de 2018