Einbrecher scheitern

Kriminalität Bruch im Supermarkt misslingt

Beselich-Obertiefenbach Ohne einen Einkaufsmarkt betreten zu haben, haben Einbrecher am Wochenende in der Hauptstraße in Obertiefenbach die Flucht ergriffen. Die unbekannten Täter erklommen zunächst das Dach des Supermarktes und versuchten, sich dort Zugang zu dem Markt zu verschaffen. Nachdem ihnen dies nicht gelang, ergriffen sie unerkannt die Flucht.

