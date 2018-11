Einbrecher scheitern

Polizei Balkontür hält, Täter auf der Flucht

Selters-Niederselters In der Nacht zum Donnerstag sind nach Polizei-Angaben Einbrecher in der Taunusstraße in Niederselters bei dem Versuch gescheitert, die Balkontür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Der entstandene Schaden an der Tür werde auf mindestens 1000 Euro geschätzt.

