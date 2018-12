Einbrecher scheitern

Polizei Haustür in Dietkirchen bleibt geschlossen

Limburg-Dietkirchen Am Montagnachmittag sind laut Polizei Einbrecher in der Fasanenstraße in Dietkirchen bei dem Versuch gescheitert, gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzudringen.

