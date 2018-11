Polizei

Einbrecher ziehen ab

Elz Die Polizei ermittelt in einem Fall von versuchtem Einbruchsdiebstahl an einem Einfamilienhaus in der Goethestraße in Elz: Unbekannte Täter sollen laut Polizei hier ein verschlossenes Holzfenster im Erdgeschoss aufgedrückt haben. Offenbar sollen sie dann ihr Vorhaben aufgegeben haben – vermutlich wegen ihrer Entdeckung. Es blieb somit für die Bewohner bei einem geringen Sachschaden am Fenster.

