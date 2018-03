Einbruch nach Brand

Kriminalität Diebe entwenden Schmuck

Villmar Nachdem es am Dienstag zum Brand eines Wohnhauses in der Dr.-Jakob-Hartmann-Straße in Villmar gekommen war, haben sich Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft.

