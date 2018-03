Polizei

Eingangstür wird zerstört

Mengerskirchen-Waldernbach In der Rathausstraße in Waldernbach haben unbekannte Täter am Sonntagmorgen die Eingangstürscheibe einer Kindertagesstätte beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen 6 und 8 Uhr. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

