Stammtisch

Eisenbahner treffen sich

Termin Das Bahnsozialwerk Weilburg lädt ein

Weilburg Der nächste Stammtisch des Bahnsozialwerks, Ortsstelle Weilburg, findet am Dienstag, 6. Februar, von 10 bis 12 Uhr in der Gaststätte des Bahnhofhotels in Weilburg statt. Es können Anmeldungen für den Grillnachmittag am 2. Juni in Ahausen und für die Mehrtagesfahrt in das Pitztal nach Österreich vom 20. bis 26. August abgegeben werden.

