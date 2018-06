Elektroauto beschädigt

Beselich-Obertiefenbach Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße in Obertiefenbach ist am Montagmorgen ein weißer Tesla bei einer Unfallflucht beschädigt worden. Das Auto war zwischen 9.30 und 9.55 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt.

