Ellar lädt zur Burgweihnacht ein

Waldbrunn-Ellar Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Ellar lädt für Sonntag, 2. Dezember, zur ersten Waldbrunner Burgweihnacht auf die Burg ein. Schon lange laufen die Vorbereitungen. Viele Ellarer Vereine sind an der Durchführung beteiligt und sorgen für ein vielfältiges Angebot an Essen und Trinken. Ab 12 Uhr sind die vielseitigen Stände der Burgweihnacht geöffnet und laden zum Verweilen in den mit weihnachtlichen Düften und Klängen gefüllten Burghof ein. Das musikalische Rahmenprogramm beginnt um 13 Uhr mit Beiträgen der musiktreibenden Vereine aus Ellar. Gegen 15 Uhr kommt der Nikolaus vorbei und verteilt Geschenke. Ab 16 Uhr füllen die „Schusterkrähen“ aus Montabaur für zwei Stunden die alten Mauern mit ihrem Gesang.

