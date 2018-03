Betreuung

Eltern zahlen 30 Euro mehr

Waldbrunn Für die Betreuung ihrer Kinder müssen Eltern in Waldbrunn seit diesem Monat tiefer in die Tasche greifen: 30 Euro pro Monat werden mehr fällig. Grund für diese Erhöhung war das defizitäre Wirtschaften in den vergangenen Jahren.

Copyright © mittelhessen.de 2018