Würdigung

Erfolgreiche Sportler ehren

Limburg-Eschhofen Die Stadt Limburg ehrt am Freitag, 2. März, ab 19 Uhr erfolgreiche Sportler des vergangenen Jahres. Die Ehrungen nimmt Bürgermeister Marius Hahn in der Sporthalle in Eschhofen vor.

Copyright © mittelhessen.de 2018