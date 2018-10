Wahlen

Ergebnisse im Kreishaus

Service Für die Landtags- und der Landratswahl

Limburg Die Ergebnisse der Landtags- und der Landratswahl werden am Wahlabend am Sonntag, 28. Oktober, im Sitzungssaal „Westerwald“ des Kreishauses in Limburg präsentiert.

