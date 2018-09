Seminar

Es geht um die Umsatzsteuer

Limburg Über Grundlagen und Neuerungen des Umsatzsteuerrechts insbesondere bei grenzüberschreitenden Sachverhalten informiert die Industrie- und Handelskammer Limburg in einem Seminar am Dienstag, 16. Oktober, von 9 bis 16.30 Uhr in ihren Räumen.

Copyright © mittelhessen.de 2018