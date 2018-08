Feste

Es gibt Karten für Kirmeskonzerte

Feste Vorverkauf Freitag in Drommershausen

Weilburg-Drommershausen Für die Kirmeskonzerte im Festzelt hinter der Turnhalle in Drommershausen am Freitag, 31. August, mit „Sidewalk“ und am Samstag, 1. September, mit „Roy Hammer & die Pralinées“ gibt es an diesem Freitag, 24. August, von 18.30 bis 20 Uhr einen zentralen Kartenvorverkauf am Dorfgemeinschaftshaus.

