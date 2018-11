Es gibt Kohlrouladen

Mahlzeit Mittagstisch in der Seelbachtalhalle

Villmar-Seelbach Am Donnerstag, 22. November, findet der nächste Mittagstisch in der Seelbachtalhalle statt. Es stehen zur Auswahl: Kohlroulade, Kartoffel oder bunter Nudelauflauf in Tomatensoße. Dazu ein Dessert, ein Glas Sprudelwasser und im Anschluss wieder ein Stück Hefekuchen mit einer Tasse Kaffee.

