Es ist Zeit, die Segel zu setzen

Bildung Verabschiedung der Abschlussklassen an der Heinrich-von-Gagern-Schule

Weilburg 96 Schülerinnen und Schüler der Heinrich-von-Gagern-Schule in Weilburg haben ihre Abschlusszeugnisse bekommen und wurden in einer Abschlussfeier in der Aula der Technik Akademie gebührend verabschiedet.

