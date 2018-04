Ewald Hammer wird verabschiedet

Justiz Personelle Wechsel beim Ortsgericht

Löhnberg/Weilburg Die Direktorin des Amtsgerichts Weilburg, Tayefeh Mahmoudi, hat kürzlich in ihrem Dienstzimmer im Beisein von Löhnbergs Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) und Ortsgerichtsvorsteher Norbert Müller zwei Löhnberger Ortsgerichtsmitglieder in ihr Amt eingeführt sowie auch eine Person verabschiedet: So wurde der bisherige Ortsgerichtsschöffe und Bausachverständige Alexander Gelbert zum stellvertretenden Ortsgerichtsvorsteher und Michael Hubert neu zum Ortsgerichtsschöffen ernannt.

