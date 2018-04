Bildung

Exkursion nach Münster

Limburg-Weilburg Münster beleuchtet den Frieden in diversen Ausstellungen. Die Exkursion „Frieden. Wie im Himmel so auf Erden?“ der Volkshochschule führt am Samstag, 5. Mai, ins Museum für Kunst und Kultur nach Münster. Zum Programm gehört auch eine Stadtführung. Abfahrt: 7 Uhr am Busbahnhof Limburg, 7.30 Uhr am Busbahnhof Weilburg.

Copyright © mittelhessen.de 2018