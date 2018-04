Sprechstunde

Experte gibt Tipps zur Rente

Villmar Am Mittwoch, 25. April, gibt Raimund Friedrich, Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung, von 14 bis 18 Uhr Tipps zur Rente. Die Sprechstunde ist am Kissel 34 in Villmar. Die Beratungen sind kostenfrei.

