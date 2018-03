Expertenchat zum Studium

Ausbildung

Limburg Nach Angaben der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar erfreut sich die Psychologie bei Abiturienten großer Beliebtheit: Mehr als 75 000 Menschen waren laut Statistischem Bundesamt im Wintersemester 2016/17 dafür eingeschrieben. Doch welche Inhalte stehen dabei im Fokus? Und was lässt sich mit einem Studienabschluss in Psychologie anfangen? Antworten darauf gibt der nächste Abi-Chat am Mittwoch, 21. Februar, von 16 bis 17.30 Uhr.

