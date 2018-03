Infoabend

Facebook, Twitter und Co.

Limburg Über den Einsatz von Social Media informieren können sich Unternehmen in einer Informationsveranstaltung des eBusiness-Lotsen Mittelhessen (eBLM) am Dienstag, 20. Februar, von 17 bis 19 Uhr in der IHK Limburg. Der Vortrag gibt einen Überblick über unterschiedliche Plattformen und Netzwerke sowie Empfehlungen für die grundlegende Entscheidung, an denen sich die Geister in einem Unternehmen scheiden: Soziale Netzwerke aktiv nutzen – oder nicht? Anmeldeschluss ist Freitag, 16. Februar.

