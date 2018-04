Fahrer flüchtet

POLIZEI Blauer Toyota ist beschädigt

Villmar Auto beschädigt und weggefahren: Am Freitag wurde in der Zeit zwischen 19.40 und 21.30 Uhr ein in der Schafgasse abgestellter blauer Toyota Yaris im Bereich der hinteren rechten Stoßstange und des Rücklichts beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, berichten die Beamten.

Copyright © mittelhessen.de 2018